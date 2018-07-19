Felçli annesi için mücadele eden gencin çığlığı duyuldu

Antalyalı Candar ailesinin tek çocuğu Erdem Candar (30), henüz 17 yaşındayken babasının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından işe giren genç adam, ailesinin geçimini tek başına sırtlandı. 2006 yılında Candar’ın babası KOAH ve kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

İKİNCİ ŞOKU ANNESİYLE YAŞADI

Annesiyle bir başına kalan genç adam, geçimlerini sağlamak için bir eczanede personel olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 1,5 yıl önce ise Erdem Candar’ın annesi Belgin Birgül'ün (54), sol şah damarında tıkanma oluştu. İlk olarak konuşma yetisini kaybeden Belgin Birgül, 11 ay önce felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Burada 5 gün kalan kadına Periferik Vasküler Hastalık teşhisi konuldu. Sağ ayağı ve eli tutmayan talihsiz kadın, konuşma becerisini de iyice yitirdi.

'HAYATI BOYUNCA BÖYLE KALIR DEDİLER' AMA...

Babasının hastalığında geçirdiği uzun ve zor sürecin ardından annesinin de felç kalmasıyla ikinci şoku yaşayan genç adam, hastane hastane gezdi. Doktorlardan 'Hayatının sonuna kadar böyle kalır’ yanıtını almasına rağmen pes etmeyen Erdem Candar, internette araştırma yaptı ve İstanbul’daki özel bir klinikte tedavinin gerçekleşme umudunun olduğunu gördü.

HABERİ GÖRÜNCE 40 BİN LİRAYI YATIRDI

Evin tüm işlerini yaparak annesine bir bebeğe bakar gibi bakan ErdemCandar, annesinin tedavisi için gereken 40 bin lira için geçen gün İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Haberin yapılmasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden Erdem Candar’ın durumunu gören bir hayırsever, kendisini arayarak hesap numarasını istedi. Kimliğini gizli tutan hayırsever, tedavi masrafı olan 40 bin TL’yi Erdem Candar’ın hesabına yatırdı.

UMUTSUZLUK MUTLULUĞA DÖNDÜ

Tam umudunu yitirmişken gelen yardımı gören genç adam, bu mutlu gelişmeyi annesiyle paylaştı. Daha önce umutsuzluğun gözyaşlarını döken anne ile oğul bu sefer mutluluk gözyaşı döktü. Hayırsevere çok teşekkür ettiğini belirten ErdemCandar ise ilk duygularını şöyle paylaştı:

"Haberin yayınlanmasının ardından sosyal medya üzerinde haber linkleri paylaşıldı. Bir hayırsever vatandaş gazeteden durumumuzu görmüş ve beni aradı. 40 bin lira yatırdığını söylediğinde ise çok mutlu oldum. Anneme durumu söyledim ve gözümüzden mutluluk yaşları akmaya başladı.

'BANA ERDEM DİYE SESLENEBİLECEK'

O parayla annemin tedavisini gerçekleştireceğiz artık. Doktorla görüştük. Şah damarı açılacak, eli kolu tutmaya başlayacak. 3-4 ay sonrası ise konuşma terapisti eşliğinde tekrar konuşmaya başlayabilecek. En güzeli ise bana Erdem diye seslenebilecek."

İHA



