Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
Koyu bir Fenerbahçeli olarak bilinen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Ceyhun Fersoy, Türkiye Kupası maçının ardından Felipe Melo'ya Instagram üzerinden küfür etmişti. Melo'nun ifşa etmesiyle öğrenilen olayın ardından Ceyhun Fersoy özür diledi. Bu gelişme sonrası "Ceyhun Fersoy kimdir" sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Ceyhun Fersoy hangi dizilerde oynadı?
17 Haziran 2020, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, Sörloth'la tartışmaya girmişti.
Sörloth'un Emre'ye 'sus' işareti yapmasının ardından bir Galatasaray taraftarı, Melo'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde Emre'yi oyundan attırdığı ve ona 'dışarı çık' işareti yaptığı fotoğrafı Brezilyalı oyuncuya gönderdi.
Felipe Melo'nun bu görseli paylaşmasıyla sinirlerine hakim olamayan Ceyhun Fersoy, eski Galatasaraylı'ya özel mesaj atarak, "Büyük o..... çocuğusun" diye küfretti.
Felipe Melo ise bu küfürlü mesajı paylaşarak "Sanatçıya yakışmıyor" yorumunu yaptı.
Ceyhun Fersoy ise olayın sıcaklığını atlattıktan sonra hem Felipe Melo'dan hem de olaya şahit olanlardan özür diledi. Melo'nun özel mesaj atarak "Sorun değil kardeşim, kendine dikkat et" demesiyle olay tatlıya bağlandı. Fersoy, olayı aralarında çözdüklerini söyledi.
Bu olayların ardından Ceyhun Fersoy'un kim olduğu merak edildi. İşte "Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Ceyhun Fersoy hangi dizilerde oynadı?" sorularının cevabı...
Ceyhun Fersoy kimdir?
Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.
Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.
Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begün Öner ile evlidir.
Ceyhun Fersoy'un oynadığı diziler ve filmler:
2011 – 2014 – Seksenler
2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu
2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)
2010 – Bana Bunlarla Gel
2009 – Hicran Yarası
2009 – Güneşi Gördüm
2008 – Destere
2007 – Avrupalı
2007 – Neşeli Gençlik
2007 – Çatı Katı
2006 – İki Aile
2005 – Tombala
2004 – Kadirşinas
2003 – Kurtlar Vadisi
2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro