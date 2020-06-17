Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını Trabzonspor 3-1 kazanmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında yedek kulübesinde kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, Sörloth'la tartışmaya girmişti.

Sörloth'un Emre'ye 'sus' işareti yapmasının ardından bir Galatasaray taraftarı, Melo'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde Emre'yi oyundan attırdığı ve ona 'dışarı çık' işareti yaptığı fotoğrafı Brezilyalı oyuncuya gönderdi.

Felipe Melo'nun bu görseli paylaşmasıyla sinirlerine hakim olamayan Ceyhun Fersoy, eski Galatasaraylı'ya özel mesaj atarak, "Büyük o..... çocuğusun" diye küfretti.

Felipe Melo ise bu küfürlü mesajı paylaşarak "Sanatçıya yakışmıyor" yorumunu yaptı.

Ceyhun Fersoy ise olayın sıcaklığını atlattıktan sonra hem Felipe Melo'dan hem de olaya şahit olanlardan özür diledi. Melo'nun özel mesaj atarak "Sorun değil kardeşim, kendine dikkat et" demesiyle olay tatlıya bağlandı. Fersoy, olayı aralarında çözdüklerini söyledi.

Bu olayların ardından Ceyhun Fersoy'un kim olduğu merak edildi. İşte "Ceyhun Fersoy kimdir, kaç yaşında? Ceyhun Fersoy hangi dizilerde oynadı?" sorularının cevabı...

Ceyhun Fersoy kimdir?

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.

Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.

Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begün Öner ile evlidir.

Ceyhun Fersoy'un oynadığı diziler ve filmler:

2011 – 2014 – Seksenler

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)

2010 – Bana Bunlarla Gel

2009 – Hicran Yarası

2009 – Güneşi Gördüm

2008 – Destere

2007 – Avrupalı

2007 – Neşeli Gençlik

2007 – Çatı Katı

2006 – İki Aile

2005 – Tombala

2004 – Kadirşinas

2003 – Kurtlar Vadisi

2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro