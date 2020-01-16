Kıymasız köfte ne kadar güzel olabilir diyenlerin muhakkak denemesi gereken lezzetlerden bir tanesi fellah köftesi tarifidir. Sevdiklerinize hiç şüpheye dişmeden yapabileceğiniz lezzetlerden olan fellah köftesi tarifi arıyor veya fellah köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "fellah köftesi tarifi, fellah köftesi nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Fellah köftesi tarifi

Fellah köftesi malzemeleri

Köfte malzemeleri:

- 2 su bardağı köftelik ince bulgur

- 1 su bardağı irmik

- 3 yemek kaşığı un

- 1 yumurta

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Tuz

- Kimyon

Sosu için:

- 1, 5 çay bardağı zeytin yağı

- 5-6 diş sarımsak( isteğe göre azaltılabilir)

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 4 adet domates rendesi

Süslemek için:

- 1 demet maydanoz

Köfteleri haşlamak için:

- 2 litre su

- Limon tuzu bir çay kaşığı

- Kaynar su ile normal tuz eritilir.

Fellah köftesi yapılışı

Köfte için verilen bütün malzemeler ılık su yardımıyla yoğurulur ve macun kıvamına getirilir. Hazırlanan hamurdan nohut büyüklüğünde kopartıp elinizi ıslatarak yuvarlayın. Köftelerin üzerine serçe parmaklarınızı bastırıp unlanmış tepsiye dizin. Sosunu hazırlamak için tavada yağ ısıtın. Dövülmüş sarımsak hafifçe kavrulur, biber salçası ve domates rendesi eklenip domatesler pişene kadar kavrulur. Tencerede kaynayan suya köfteler teker teker atılır. 5 dakika haşlanıp süzgeçle servis tabağına alınır. Tavada pişen sos, köftelerin üzerine yayılır. Üzerine ince ince kıyılmış maydanozlar eklenir.

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