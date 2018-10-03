Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!
Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes salondan 65 - 62'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu
MAÇ ÖZETİ
4.PERİYOT: Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes
3.PERİYOT: Fenerbahçe 36 - 44 Anadolu Efes
2.PERİYOT: Fenerbahçe 30 - 28 Anadolu Efes
1.PERİYOT: Fenerbahçe 15-17 Anadolu Efes
KADROLAR:
Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Sinan, Melih, Egehan, Ergi, Datome, Kalinic, Barış, Melli, Lauvergne, Ahmet
Sarı Lacivertli ekipte Jan Vesely, Tyler Ennis ve Marko Guduric maç kadrosunda yer almıyor.
Anadolu Efes: Dunston, Motum, Anderson, Pleiss, Larkin
Mavi Beyazlı ekipte Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson, Tibor Pleiss maç kadrosunda yer almıyor.