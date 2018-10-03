Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in!

Türkiye Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Anadolu Efes salondan 65 - 62'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 21:53
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MAÇ ÖZETİ

4.PERİYOT: Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes

3.PERİYOT: Fenerbahçe 36 - 44 Anadolu Efes

2.PERİYOT: Fenerbahçe 30 - 28 Anadolu Efes

1.PERİYOT: Fenerbahçe 15-17 Anadolu Efes

KADROLAR:

Fenerbahçe: A.Muhammed, Sloukas, Sinan, Melih, Egehan, Ergi, Datome, Kalinic, Barış, Melli, Lauvergne, Ahmet 

Sarı Lacivertli ekipte Jan Vesely, Tyler Ennis ve Marko Guduric maç kadrosunda yer almıyor.

Anadolu Efes: Dunston, Motum, Anderson, Pleiss, Larkin

Mavi Beyazlı ekipte Shane Larkin, Brock Motum, James Anderson, Tibor Pleiss maç kadrosunda yer almıyor.

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