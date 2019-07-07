Fenerbahçe Badou Ndiaye transferinde öne geçti!

Fenerbahçe'den Badou Ndiaye bombası... Şu anda Senegal Milli Takımı'yla Afrika Kupası'nda olan ve gösterdiği performansla özellikle Fransız kulüplerinin ilgisini çeken 28 yaşındaki orta sahanın transferi konusunda Fenerbahçe büyük aşama kaydetti.

STOKE'LA ANLAŞMA TAMAM!

Premier Lig'e yükselemeyen Stoke City'de forma giymek istemeyen Ndiaye için Monaco ve Lille daha önce resmi teklif yapmıştı. Fenerbahçe ise 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla beraber kiralama formulü üzerinden transferi yürüttü ve Stoke City'le anlaşma büyük ölçüde tamamlandı. Ndiaye ve Fenerbahçe arasında da sözleşme detaylarının konuşulduğu öğrenildi. (Fanatik)