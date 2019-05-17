THY EuroLeague Final Four'da nefesler tutuldu... Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Mücadele Türk sporsevelerin heyecan katsayısını tavana çıkaracak. Taraftarlar bu tarihi anı kaçırmak istemiyor ve "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bu akşam saat 19.00'da Fernando Buesa Arena'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

5. ülke Türkiye oldu

1988 yılından bu yana düzenlenen Dörtlü Final organizasyonuna Türkiye, iki takım birden gönderen 5. ülke olarak da tarihe geçti. Bu sezon 32’ncisi düzenlenecek Dörtlü Final’e daha önce 4 ülke iki takımla katılmayı başardı. İspanya 7, İtalya 5, Yunanistan 3, Rusya ise 1 kez Dörtlü Final’e 2 takım birden gönderme başarısı gösterdi. Bu başarıyı son tekrarlayan takımlar ise 2015-2016 sezonunda Rusya temsilcileri CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban olmuştu.

19 Mayıs’ta bir Türk takımı finalde

Türkiye, THY Avrupa Ligi’nin finalinde bir takımıyla yer almayı da garantiledi. Yarı finalde karşılaşacak Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’ten biri finale çıkacak ve 19 Mayıs’ta oynanacak şampiyonluk mücadelesinde yer alacak. Böylece son 4 sezonun hepsinde finalde bir Türk takımı yer almış olacak. Bundan önceki 3 finalde Fenerbahçe mücadele etmişti.

Anadolu Efes hasreti bitirdi

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalarak büyük bir hasreti bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Türk takımları içerisinde Dörtlü Final’e kalan ilk ekipti. 1999-2000 ve 2000-2001’deki (Suprolig) Dörtlü Final’e kalan lacivert-beyazlılar, 2001-2002’den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi’nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez

Fenerbahçe Beko ise Dörtlü Final’de üst üste 5. kez mücadele edecek. Bu kupayı kazanan tek Türk takımı 2017’nin şampiyonu Fenerbahçe Beko, son 3 sezonun finalisti olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'yi zirveye 2017'de çıkardı

Obradovic, Fenerbahçe'yi 2017 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkardı.

2013 yılında geldiği sarı-lacivertlileri üst üste 5. kez Dörtlü Final'e çıkaran Sırp başantrenör, 2016-2017 sezonunda ise büyük bir başarıya imza attı. İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i eleyen Obradovic'in öğrencileri, finalde de Olympiakos'u 80-64 yenerek kulüpler bazında Türk basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Bütün takımlarıyla Avrupa kupası kazandı

Zeljko Obradovic, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı. Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi şampiyonluğu elde eden Obradovic, 1998-1999 sezonunda ise Benetton'un başında o dönemin en önemli kupalarından biri olan Saporta Kupası'nı elde etti. Obradovic, Saporta Kupası'nı 1996-1997 sezonunda da Real Madrid'in başında kazandı.

17 Dörtlü Final'in 12'sinde finale çıktı

Daha önce 17 kez Dörtlü Final heyecanı yaşayan Obradovic, 12 kez takımlarını finale çıkardı. Obradovic, bu finallerin ise sadece 3'ünü kaybetti. Sırp başantrenör 2001 yılında Panathinaikos, 2016 ve 2018 senelerinde de Fenerbahçe'yle final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, 17 kez mücadele ettiği Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 9 şampiyonluğun yanı sıra üç kez ikincilik, iki kez üçüncülük ile üç defa dördüncülük elde etti.