Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 9'uncu galibiyetini aldı
Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.
21 Ocak 2022, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 geride kapatan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum
FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, Floyd
ZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6
1'İNCİ PERİYOT: 7-13
İLK YARI: 24-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-51
5 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)
İSTANBUL, (DHA)