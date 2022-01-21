Basketbol Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 9'uncu galibiyetini aldı

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 9'uncu galibiyetini aldı

Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da 9'uncu galibiyetini aldı

Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.

21 Ocak 2022, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 geride kapatan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, Floyd

ZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6

1'İNCİ PERİYOT: 7-13

İLK YARI: 24-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-51

5 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)

İSTANBUL, (DHA)

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