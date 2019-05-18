Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçına hazır THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dün Anadolu Efes'e yenilen sarı-lacivertli ekip, yarın Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük karşılaşmasının hazırlıklarını moralsiz bir şekilde yaptı