Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O'Quinn ile büyük ölçüde anlaştı. 30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Geçen sezon 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok ile oynayan O'Quinn, kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Indiana Pacers formaları da giydi.

Fenerbahçe Beko hesabından da heyecan yaratan bir paylaşım yapıldı. Kısa zamanda transferin açıklanması bekleniyor. Sarı Lacivertli ekip uzun zamandır pivot bölgesine bir oyuncu arayışındaydı.



