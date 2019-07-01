Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı
Yayıncı kuruluşun haberine göre; NBA takımlardan New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet Nicolo Melli'nin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaştı.
Obra sonrası Fenerbahçe’den NBA’e giden isimler:
2014 - Bojan Bogdanovic
2015 - Nemanja Bjelica
2016 - Ömer Faruk Yurtseven (NCAA)
2017 - Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic
2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally
2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric
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