Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha

Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha

Yayıncı kuruluşun haberine göre; NBA takımlardan New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya varan İtalyan forvet Nicolo Melli'nin ardından Marko Guduric de Memphis Grizzlies ile anlaştı.

Obra sonrası Fenerbahçe’den NBA’e giden isimler:

2014 - Bojan Bogdanovic

2015 - Nemanja Bjelica

2016 - Ömer Faruk Yurtseven (NCAA)

2017 - Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic

2018 - Brad Wanamaker, James Nunnally

2019 - Nicolo Melli, Marko Guduric

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