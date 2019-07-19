İlk hazırlık maçını Boluspor ile oynayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi ikinci sınavına Bursaspor karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç’in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues’in oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. 18.30’da başlayacak olan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)