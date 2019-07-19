Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni sezon çalışmaları doğrultusunda ikinci hazırlık maçını bugün Bursaspor ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Bursaspor maçının detayları...
İlk hazırlık maçını Boluspor ile oynayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi ikinci sınavına Bursaspor karşısında çıkacak. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç’in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues’in oynaması bekleniyor.
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Ülker Stadı’nda oynanacak. 18.30’da başlayacak olan müsabaka FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube kanalından yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)