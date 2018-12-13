UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu.

Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan mücadelede Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren tek gol 41. dakikada Türk futbolcu Kubilay Yılmaz'dan geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz gruptan 2. olarak çıkmayı daha önce garantilemişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

75.DK: Trnava'da forvet Marek Bakoš kenara gelirken, Ali Ghorbani oyuna dahil oluyor.

73.DK: Bir oyuncu değişikliği de Fenerbahçe yapıyor. Mahsun Çapkan oyundan çıkarken, Muhammet Ömer Çakı oyuna dahil oluyor.

SPARTAK TRNAVA: 0 FENERBAHÇE: 1

45.DK: Mücadelenin ikinci yarısı başladı

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

41.DK: GOL Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştü

33.DK: Gressak, Jailson'a sert müdahale yapıyor. Hakem bu pozisyonu sarı kartla cezalandırıyor.

22.DK: Spartak Trnava %43, Fenerbahçe %57 ile topla oynuyor.

20.DK: Jailson orta sahada topu çok iyi sakladı ve Yiğithan ile paslaştı. Genç oyuncu Şener'e de şık bir şekilde pas atıyor. Fakat Şener topu kaybediyor

4.DK: Fenerbahçe küçük üçgenler kurarak seri paslaşmalar yapıyor.

İLK 11'LER

Spartak Trnava: Martin Chudy, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Lukas Gressak, Erik Grendel, Erik Jirka, Davit Skhirtladze, Vakhtang Chanturishvili, Marek Bakos, Kubilay Yılmaz

Teknik Direktör: Radoslav Latal

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Martin Skrtel, Diego Reyes, Mauricio Isla, Jailson Marques, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Islam Slimani

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman