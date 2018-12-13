Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya mağlup oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda Spartak Trnava'ya konuk oldu. Temsilcimiz sahadan 1-0 mağlup ayrıldı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu.
Antona Malatinskeho Stadyumu'nda oynanan mücadelede Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren tek gol 41. dakikada Türk futbolcu Kubilay Yılmaz'dan geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz gruptan 2. olarak çıkmayı daha önce garantilemişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
75.DK: Trnava'da forvet Marek Bakoš kenara gelirken, Ali Ghorbani oyuna dahil oluyor.
73.DK: Bir oyuncu değişikliği de Fenerbahçe yapıyor. Mahsun Çapkan oyundan çıkarken, Muhammet Ömer Çakı oyuna dahil oluyor.
SPARTAK TRNAVA: 0 FENERBAHÇE: 1
45.DK: Mücadelenin ikinci yarısı başladı
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
41.DK: GOL Fenerbahçe deplasmanda 1-0 geriye düştü
33.DK: Gressak, Jailson'a sert müdahale yapıyor. Hakem bu pozisyonu sarı kartla cezalandırıyor.
22.DK: Spartak Trnava %43, Fenerbahçe %57 ile topla oynuyor.
20.DK: Jailson orta sahada topu çok iyi sakladı ve Yiğithan ile paslaştı. Genç oyuncu Şener'e de şık bir şekilde pas atıyor. Fakat Şener topu kaybediyor
4.DK: Fenerbahçe küçük üçgenler kurarak seri paslaşmalar yapıyor.
İLK 11'LER
Spartak Trnava: Martin Chudy, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Lukas Gressak, Erik Grendel, Erik Jirka, Davit Skhirtladze, Vakhtang Chanturishvili, Marek Bakos, Kubilay Yılmaz
Teknik Direktör: Radoslav Latal
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Martin Skrtel, Diego Reyes, Mauricio Isla, Jailson Marques, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Islam Slimani
Teknik Sorumlu: Erwin Koeman