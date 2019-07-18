Sarı-lacivertli kulüp, ABD’li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.25 Mayıs 1991 tarihinde California´da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams´a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Geçtiğimiz yıl Bayern Münih formasıyla Euroleague’de 29 maçan çıkan Derrick Williams, bu maçlarda 13.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

AA