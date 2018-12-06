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Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

"Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları devam ederken Sarı-Laacivertli kulübün taraftarları bu soruya yanıt arıyor. Ligde başarısız bir performans sergileyen Sarı Kanarya, Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşmanın peşinde...

06 Aralık 2018, Perşembe 15:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları "Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Giresunspor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele aspor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe - Giresunspor muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Berke, Şener, Batuhan, İsmail, Reyes, Serhat Kot, Fatih Bektaş, Uygar Mert, Mahsun, Slimani

Giresunspor: Kayacan, Savaş, Ferhat, Aykut, Hüsamettin, Husmani, Abdülkadir, Landel, Adama Ba, Volkan, Dauda

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor’u eleyerek Fenerbahçe’nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul’da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ İZLEYEMEYECEK

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı’nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK’nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

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