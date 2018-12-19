Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

19 Aralık 2018, Çarşamba 17:09
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Fenerbahçe, Giresunspor maçına hazır

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5’e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Giresun Atatürk Stadı’nda yapılacak Giresunspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30’da başlayacak. Fenerbahçe, sahasında oynadığı turun ilk maçını 1-0 kazanmıştı.

AA

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