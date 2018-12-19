Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun’un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.