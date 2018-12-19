Fenerbahçe kafilesi Giresun’da! Ersun Yanal'a büyük ilgi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun’a gitti
Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun’un Piraziz ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.