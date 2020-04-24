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Türkiye Fenerbahçe Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ilanı açtı! İşte alımın detayları

Fenerbahçe Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ilanı açtı! İşte alımın detayları

Türkiye

Fenerbahçe Üniversitesi 9 öğretim görevlisi ilanı açtı! İşte alımın detayları

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 9 öğretim görevlisi için alım ilanı açıldı. 24 Nisan'da başlayan başvurular 2 hafta sürecek. Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi alımlarının detayları ise şöyle.

24 Nisan 2020, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 9 öğretim görevlisi alınacak. 9 öğretim görevlisinin tamamı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu biriminde çalışacak. Çalışacakları alanlar ise şöyle:

Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi.

24 Nisan'da başlayan başvurular 15 gün sürecek. Başvurular sadece e posta ile yapılabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için gereken belgeler ve başvuru adresi ise ilan detaylarında belirtildi.

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi ilanının detayları için tıklayın.




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