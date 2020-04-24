Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 9 öğretim görevlisi alınacak. 9 öğretim görevlisinin tamamı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu biriminde çalışacak. Çalışacakları alanlar ise şöyle:

Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi.

24 Nisan'da başlayan başvurular 15 gün sürecek. Başvurular sadece e posta ile yapılabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru için gereken belgeler ve başvuru adresi ise ilan detaylarında belirtildi.











