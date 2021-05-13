Fenerbahçe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacağını duyurdu.
13 Mayıs 2021, Perşembe 17:22 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.