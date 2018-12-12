UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada bulunan Fenerbahçe 13 Aralık Perşembe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Üst turu garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçtan da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz.

3 İSİM YOK

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Neustadter ve Benzia, Spartak Trnava maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kaynak: Fanatik