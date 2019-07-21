Şampiyonuk kadrosunu kurmak için yola çıkan ve şu ana kadar 6 transfer yapan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, 2-3 oyuncu daha almayı planladıklarını açıklamıştı. Bu isimlerden birinin Christian Benteke olduğu öğrenildi. Hücum hattını Max Kruse ve Vedat Muriç ile takviye eden Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal’ın hem rekabeti artırmak hem de Kruse ile Muriç’i alternatif bölgelerde kullanabilmek adına Belçikalı golcüyü istediği bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Yanal’ın talebi sonrası sportif direktör Damien Comolli’nin çalışmalara başladığı kaydedildi. Fransız spor adamının, 28 yaşındaki forvetin transferi için İngiltere’ye gidip Crystal Palace yetkilileri ile görüşeceği kaydedildi. Sarı- Lacivertliler güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Christian Benteke’yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. (Fanatik)



