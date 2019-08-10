Fenerbahçelileri üzen haber! Zora girdi

Fenerbahçe savunma hattı transferleri için son sürat operasyonlara devam ederken Zanka'nın hemen ardından ilk hedef Simon Kjaer...

"BONSERVİSİYLE ALIN"

Ancak İspanyol kulübü Sevilla'nın bu transferde zorluk çıkardığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Kjaer'i kiralık olarak kadroya katma planına Sevilla'dan "Bonservisiyle alın!" karşılığı verildi.

Endülüs ekibi, Danimarkalı oyuncu için Sarı Lacivertliler'den 4 milyon euro talep ediyor ancak Fenerbahçe de bu parayı vermek istemiyor. İki taraf arasında görüşmeler şu an için tıkanmış durumda... Fenerbahçe bu yüzden Kjaer transferini şu an beklemeye aldı.

ZANKA'DA EVRAK BEKLENİYOR

Öte yandan Zanka konusundaki sessizliğin sebebinin, kulübün İngiliz ekibi Huddersfield'dan "İmza yetkisi verilmiştir" belgesi beklemesi olduğu öğrenildi.