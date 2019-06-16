Geçen sezon forvet hattında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, İslam Slimani, Frey ve Roberto Soldado’dan tam olarak istediği verimi alamamıştı. Slimani ve Frey yokları oynarken, sezonun ikinci yarısında kıpırdanan Soldado ise takımdan ayrıldı.

Mutlaka takıma katkı sağlayacak bir golcü isteyen Sarı- Lacivertliler, iki yıldız için görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Kanarya’nın istediği oyunculardan biri geçen sezon İngiltere Premier Lig’de küme düşen Fulham’ın forveti Aleksandar Mitrovic, diğeri de İspanyol ekibi Atletico Madrid’den Hırvat Nikola Kalinic. 24 yaşındaki Mitrovic’in, İngilizler’le sözleşmesi 2023’te bitecek ve geçen sezon ligde 37 maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.

ALTERNATİFLER DE VAR

Geride bıraktığımız sezonda Atletico’da 24 karşılaşmada 4 gol atan ve 1 asistle oynayan 31 yaşındaki Kalinic’in kontratı ise 2021’de sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, bu oyunculardan en az birini şartların da kulübün mali durumuna uyması durumunda kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Diğer alternatif isimler için temasların sürdüğü ifade ediliyor. (Fanatik)