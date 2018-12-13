Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda Spartak Trnava'ya konuk oluyor.

13 Aralık 2018, Perşembe 21:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Süper Lİg'de başarısız bir performans sergilemesine rağman Avrupa'da güzel işler başaran Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde formalite maçına çıkıyor. Bir önceki Dinamo Zagreb maçında berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Sarı-Lacivertli ekip bu maçı alarak moral ve motivasyonunu artırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani

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