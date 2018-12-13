Süper Lİg'de başarısız bir performans sergilemesine rağman Avrupa'da güzel işler başaran Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde formalite maçına çıkıyor. Bir önceki Dinamo Zagreb maçında berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Sarı-Lacivertli ekip bu maçı alarak moral ve motivasyonunu artırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani