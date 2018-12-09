Fenerbahçe Akhisar karşısında yıkıldı
Süper Lig'in 15. hafta maçında Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. Mücadeleden ev sahibi ekip Akhisarspor 3-0 galip ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'de 13 puanla düşme hattında bulunan Akhisarspor, bu akşam 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'yi ağırladı.
Kritik maçta gülen taraf Akhisarspor oldu. Bu maçın ardından Fenerbahçe 14 puanla 16. sırada yer alarak düşme hattında yer aldı.
GOL! Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
90+5'te Regattin maçta durumu 3-0 yaptı.
GOL! Akhisarspor 2-0 Fenerbahçe
82.DK: Akhisarspor Elvis Manu ile maçta 2-0 öne geçiyor.
78.DK: Oyuncu Değişikliği Mehmet Topal İsmail Köybaşı
69.DK: Akhisarspor'da Jeremy Bokila yerini Elvis Manu'ya bıraktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 60. dakikada stadı terk etti.
57.DK: Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı yerini Yassine Benzia'ya bıraktı.
Akhisarspor 1-0 Fenerbahçe
ilk yarı sona erdi. Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.
40.DK: Taç çizgisi önünden kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi ve kale alanı içinde sekerek yandan dışarı çıktı.
33.DK: Akhisarspor'da Helder Barbosa, Isla'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
GOL! 26.DK: Sağ çaprazda topu alan Serginho ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topu Harun sektirdi. Kale alanı içindeki Bokila topu tamamladı ve ağlara yolladı: 1-0
19.DK: 15 Karşılıklı top kayıplarının sayısı bu anlarda artmaya başladı.
9.DK: Fenerbahçe çok organize geldi. Slimani'nin derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Hasan Ali yerden ortaladı, boş durumdaki Eljif'in penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
2.DK: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici uzak mesafeden sert vurdu, savunmadan da seken topu kaleci Fatih son anda çeldi. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor karşısındaki ilk 11'i: Harun, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Isla, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Barış, Slimani
Akhisarspor'un Fenerbahçe 11'i: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Serginho, Josue, Barbosa, Onur, Bokila