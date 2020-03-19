Fenomen dizinin yıldızı corona virüse yakalandı

Corona virüse yakalanan ünlü isimlere La Casa De Papel dizisinin müfettişi Itziar Ituno da eklendi. Oyuncu, sosyal medya hesabında şu notu paylaştı:

"Dün öğleden sonra kuru öksürük ve semptomları başladı. Bugün testin sonucunu aldık. Bu corona virüs. Benim durumum hafif ve iyiyim. Zayıf insanlar için ölümcül, bulaşıcı ve tehlikeli. Dikkat edin, ciddiye alın. Dayanışma zamanı! Evde kalın ve başkalarını koruyun. Şimdi karantinada 15 günüm var! Kendinize iyi bakın..."

La Casa De Papel dizisi yayınlanmaya başladığı günden itibaren tüm Dünya'da büyük heyecan yaratmayı başarmıştı.

La Casa De Papel konusu

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.