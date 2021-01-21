Türkiye Ferdane Kurt’un katili yakalandı

Ferdane Kurt’un katili yakalandı

Türkiye

Ferdane Kurt’un katili yakalandı

Bayrampaşa’da bir otelde iple boğularak öldürülmüş halde bulunan Ferdane Kurt’un katil zanlısı Cemil Yar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

21 Ocak 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bayrampaşa’da bir otelde kalan 43 yaşındaki Ferdane Kurt, 12 Ocak günü aynı otelde kalan Cemil Yar’ın odasında iple boğulmuş bir halde bulundu. Ferdane Kurt’un cansız bedeni 3 yaşındaki oğlunun ’annem yok’ diye ağlamasının ardından otel çalışanlarının aramasıyla ortaya çıkarıldı. Cinayet şüphelisi Cemil Yar ise olayı gerçekleştirdikten hemen sonra otelden ayrılarak kayıplara karışmıştı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak aranan Cemil Yar’ı Başakşehir’de kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli sorguya alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Mesele basit
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilişim Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusu