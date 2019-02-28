Ferdi Tayfur’a ‘istinat duvarı’ davası

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesine göre Ferdi Tayfur 2017 Ekim-Kasım aylarında villasının eski isnat duvarının yenilenmesi için Lalezar İnşaat Müteahhitlik şirketiyle anlaştı. Taraflar arasında anlaşmazlık çıkınca Lalezar İnşaat firması işi bıraktı. Bunun üzerine sadece istinat duvarının kesim işini yapması gereken Aksu Grup şirketi işin tamamını yaparak Ferdi Tayfur’a teslim ettti.

4.5 metre yükseklikteki 21 metre uzunluktaki duvarın 15 bin lira kesim işi ve 40 bin lira yeniden inşası için KDV hariç 55 bin lira bedelle bu işi yaptı. Ferdi Tayfur Aksu Grup’un banka hesabına 30 bin lira, işi bırakan Lalezar Müteahhitlik şirketine 10 bin lira olmak üzere 40 bin lira ödeme yaptı.

Aksu Grup da Ferdi Tayfur’a yüzde 18 KDV’yle birlikte 64 bin 900 liralık fatura kesti. Ancak Ferdi Tayfur istinat duvarının yapımının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen bakiye 24 bin 900 liralık borcunu ödemedi. Aksu Grup, Ferdi Tayfur bakiye borcunu ödemeyince İstanbul 19.İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlattı. Ferdi Tayfur da borcu olmadığını belirterek icra takibini durdurdu. Aksu Grup’un avukatı dilekçesinde davalının icra müdürlüğüne yaptığı itirazın iptalini ve icra inkâr tazminatına hükmedilmesini istedi.