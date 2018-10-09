Ferhat Göçer artık albüm yapmayacak

Şarkıcı Ferhat Göçer, bundan sonra albüm yapmayı düşünmediğini açıkladı. Göçer, kararını şöyle açıkladı:

'DİJİTAL DÜNYA BAMBAŞKA'

"Eskiden adı müzik mağazası olan yerlerde artık CD ve kaset görmüyoruz. CD ve kaset gördüğümüz tek yer benzinciler. Onlara da satıyor musunuz diye sorduğumda artık satılmadığını söylüyorlar. Ben artık CD satış döneminin bittiğini düşünüyorum. CD satışının olmadığı bir çağda 11-12 tane şarkıyı aynı anda çıkartmak kendini kandırmak gibi bir şey. O yüzden tek şarkı çıkarın, güvendiğiniz şarkıyı çıkarın, balon şarkı çıkarmayın, şarkınıza sahip çıkın. Bana göre işin özeti bu. Dijital dünya bambaşka bir dünya. Buna hazırlıklı olmak lazım, iletişimin güçlü olması lazım.''

Yeni bir sinema filminin soundtrack parçasını hazırladığını da söyleyen sanatçı, aynı şarkının müziği kendisine, sözlerinin ise Şakir Askan'a ait olduğunu belirtti.







