Türkiye Feribot seferleri yeniden başladı

Feribot seferleri yeniden başladı

Türkiye

Feribot seferleri yeniden başladı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 18:22 Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Datça arasında üç arabalı feribotun önceki dönemde hizmete başladığı bildirildi. Kovid-19 salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferlerinin 23 Mart’ta iptal olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi feribota alınıyor. Feribotlar her seferden sonra dezenfekte ediliyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuralları uygulanırken maskesiz binmek yasak." Açıklamada seferlerin, Bodrum-Datça arasında salı, perşembe, cumartesi ve pazar 09.00, Datça-Bodrum arasında ise çarşamba ve cuma 09.00, cumartesi ve pazar ise 17.00 olarak belirlendiği ifade edildi.

AA

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