Ferman Toprak ve Hilal Toprak kızları Adel Su ile Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında? Ferman Toprak’ın eşi Hilal Toprak kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Ferman Toprak ve Hilal Toprak hakkında merak edilenler…

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak; ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. 2013 yılında Hayatı Tespih Yapmışım şarkısı çok beğenildi.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı.

3 sene önce menajerinin sahneye çıktığı mekanın önünde Ferman Toprak’ı kurşunlattığı iddia edilmişti.

Ferman Toprak, Hilal Toprak'la Ekim 2015'te Almanya'da dünya evine girdi. Nisan 2018’de kızları Adel Su dünyaya geldi. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.