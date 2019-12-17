Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi: Fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır?
Et, Türk toplumu için oldukça sevilen bir besin kaynağıdır. Köfte de aynı et gibi Türk toplumu tarafından oldukça fazla tüketilmektedir. Çocuklar dahil olmak üzere hemen hemen herkes köfteli olan tarifleri çok sever. Köftenin lezzetli tadına tat katacak olan fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifini yiyen bir daha yemek isteyecek. Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi arıyor yada fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.
7'den 70'e bütün herkesin bayılarak yiyeceği, misafirlerinizin ısrarla tarifini soracağı enfes bir lezzetle karşınızdayız. Eğer "fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi, fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte malzemeleri
- 500 gr kıyma
- 1 yumurta
- 3 - 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 rendelenmiş soğan
- 2 diş dövülmüş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kekik
- Kimyon
- Kızartmak için ayçiçeği yağı
Fesleğenli ve sarımsaklı sos için
- Yarım demet taze fesleğen
- 4 diş sarımsak
- 1 su bardağı mayonez
- Yarım çay bardağı krema
- Yarım limon suyu
- Tuz
- Karabiber
Fesleğen ve sarımsak soslu köfte yapılışı
Köfte için gerekli tüm malzemeleri derin bir kabın içine alıp iyice yoğurun. Yaklaşın 10 dakika yoğurduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 1 - 2 saat dinlendirin. Hazırladığınız harçtan parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Parmak şeklinde köfteler hazırlayın. Köfteleri ince tabakalar halinde una bulayın. Kızartma tavasına yeterli miktarda ayçiçeği yağı alıp ısıtın. Köfteleri tavaya alıp orta ateşte her tarafını kızartıp servis tabağına alın. Sos için fesleğeni ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın. Köfteleri sosla birlikte servis edin.
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