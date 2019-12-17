Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi: Fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır? Et, Türk toplumu için oldukça sevilen bir besin kaynağıdır. Köfte de aynı et gibi Türk toplumu tarafından oldukça fazla tüketilmektedir. Çocuklar dahil olmak üzere hemen hemen herkes köfteli olan tarifleri çok sever. Köftenin lezzetli tadına tat katacak olan fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifini yiyen bir daha yemek isteyecek. Fesleğen ve sarımsak soslu köfte tarifi arıyor yada fesleğen ve sarımsak soslu köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.