FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve halen kısa dönem er olan 1 şüpheli muhasebeci Erdek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir il merkezinde yakalanan ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şüpheli ise, emniyette yapılan işlemlerin ardından Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İHA



