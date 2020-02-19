Türkiye FETÖ sanığı eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Türkiye

FETÖ sanığı eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.

19 Şubat 2020, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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9. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanıklar Elif ve eşi Mesut Ü'nün katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatı, çiftin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.

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