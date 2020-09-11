Türkiye FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon

Türkiye

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanması hakkında yürütülen soruşturmada 60 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

11 Eylül 2020, Cuma 09:16 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 17 ilde ise, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.


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