Magazin Fevzi Kaan Türker: Acun abinin yayınıma katılmasını istiyorum!

Fevzi Kaan Türker: Acun abinin yayınıma katılmasını istiyorum!

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Fevzi Kaan Türker: Acun abinin yayınıma katılmasını istiyorum!

Org çalıp şarkı söyleyerek Instagram’da açtığı canlı yayınlarda birçok ünlü simayı ağırlayan sosyal medyanın yeni ikonlarından biri olan Fevzi Kaan Türker, Bi’ Başka’da İrem Erbaş'a konuk oldu.

29 Mart 2021, Pazartesi 15:15 Son Güncelleme:
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Samsun'da yaşayan Fevzi, gizlice açtığı yayınlardan sonra sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline gelmesinden, gelecekteki hayallerinden ve açtığı canlı yayınlara en çok kimin katılmasını istediğinden bahsetti. Ve tabii ki biraz da müzik şölenine dönüştürdük sohbetimizi.

Nasıl başladı bu müzik yolculuğu? Nasıl bu kadar büyük bir kitleye ulaştın Fevzi?

Benim babam piyanist. Yasaklardan dolayı düğünlere gidemiyor. O yüzden orgunu eve getirdi. Ben de annemin telefonundan gizlice org çalıp şarkı söylediğim canlı yayınlar açmaya başladım. Keşfet'e düştüm. Fenomen oldum. Sonra ailem öğrendiğinde de çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum.


https://www.instagram.com/p/CM9--TUnC1z/


İçinde müzik aşkı var mıydı hep?

Vardı.

Arkadaşların ne diyor bu fenomen olma işine? Acayip havan vardır şimdi senin :)

Onlar biliyor mu bilmiyorum ki görüşemiyoruz :)

"BABAMIN YOLUNDAN GİDECEĞİM"

Gelecekte neler yapmak istiyorsun?

Babam düğüne gidince ben onun yanında davul çalıyorum. Cihazları taşımasına yardım ediyorum. Babamın yolundan gideceğim ben de.

O kadar ünlü oldun, neler değişti hayatında? Sokağa çıktığında tanınıyor musun? :)

Evet. Bana soruyorlar "Sen şu Instagram'daki fenomen değil misin?" diye. "Seni izliyoruz, hayranınız" diyorlar :)

Peki, bugüne dek canlı yayınına katılan ünlülerden en keyif aldığın kişi kim oldu?

Tuğçe Kandemir ablam, Reynmen Yusuf abim, Nalet Bebe Ömer abim. Hepsi çok güzeldi.

"ACUN ABİMİ BEKLİYORUM"

Kendi bestelerin var mı?

İlk şarkımı Tuğçe ablam yapacak :)

Komşular şikâyet ediyor mu her akşam her akşam müzik var diye? :)

Yok, etmiyorlar :)

Canlı yayınına katılmasını istediğin biri var mı?

Acun abimi bekliyorum :)


https://www.instagram.com/p/CMuyKjyl4Xe/


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