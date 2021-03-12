Feyza Çıpa: Evlendiğini duyunca hiç üzülmedim

Şarkıcı Kutsi 2008’de evlendiği, 2 çocuğunun annesi Sinem Bayraktutar’dan 2015’te boşanmıştı. Sebebi de oyuncu Feyza Çıpa’ya aşık olmasıydı. Sevgililer, Temmuz 2020’de evlenmek için tarih alsalar da martta ayrılmışlardı. Yalnız kalmayı sevmeyen Kutsi ‘Benim Adım Melek’ dizisindeki rol arkadaşı, çocuk oyuncu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker ile 4 ay önce aşk yaşamaya başladı. Önceki gün de çekimlerin yapıldığı Gaziantep’te sürpriz bir şekilde evlendiler.

ÖNÜME BAKIYORUM

Posta gazetesine konuşan Feyza Çıpa şu açıklamayı yaptı: “Biz Kutsi ile 1 yıl önce ayrıldık. Onunla 7 yıl paylaştık. Öyle yazılıp çizildiği gibi evlilik için ona hiç baskı yapmadım. Evlenelim diye bir derdim olmadı. Ortak bir noktaya varamadık. Arkama değil, sadece önüme bakıyorum. İnsanlar şu an Feyza bir pislik yapsın diye bekliyorlar. Ben öyle biri asla değilim. Muhteşem bir şey yaşadık ama tükettik. Ruhumda bitti. Evlendiğini duyunca hiç üzülmedim, kalbim kırılmadı. Ben çok mutluyum. İnşallah o da mutlu olsun.”