Feyzioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ’Gündem Özel’ bu akşam

Feyzioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ’Gündem Özel’ bu akşam Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı ’Gündem Özel’ programında, S-400 ve Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama konusu masaya yatırılıyor