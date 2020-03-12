FIBA kararını açıkladı: Euroleague resmen ertelendi

Anadolu Efes, dün itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nun iç ve dış mekanlarını detaylı şekilde dezenfekte ettiğini açıklamıştı.

Valencia maçına gelecek taraftarlar için uyarılar yayınlayan Anadolu Efes, bugün itibarıyla oyuncularını evlerine göndererek maç kampından çıkardı.

Anadolu Efes'in taraftarlar için yayınladığı bildiri ise şöyleydi:

"Soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlık yaşayan görevliler Sinan Erdem Salonu'ndaki maçlarda görev almamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik uyarı posterleri de salonumuzda asılmıştır.

Karşılaşma sonrasında akredite medya mensupları, takımların soyunma odasına alınmayacaktır. Karşılaşma sonrasında flaş röportaj alanında herhangi bir röportaj yapılmayacaktır. Karşılaşma sonrasında gerçekleştirilen basın toplantılarında antrenörler ve oyuncuların oturduğu masa ile medya mensuplarının oturduğu masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafe bulundurulacaktır."

FIBA açıkladı

FIBA bütün basketbol organizasyonlarını askıya aldı. Euroleague dahil tüm basketbol karşılaşmaları, yarın (13 Mart) itibarıyla belirsiz bir tarihe ertelendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'tan itibaren tüm maçları erteledi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.