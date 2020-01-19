Fıçıda yaşayan dalgıç Vernon Kruger rekor kıracak

Güney Afrikalı Vernon Kruger (52) profesyonel dalgıçlık yapıyordu. 1997’de Maldivler’de turistlere hindistan cevizi toplamak için bir ağaca tırmandı. Çok uzun süre inmeyince turistlerle ne kadar süre ağaçta dayanabileceğine dair iddiaya girdi. Ülkesine dönünce bu iddiayı geliştirdi. 21 metrelik bir borunun tepesine yerleştirilen fıçının içinde 54 gün geçirerek dünya rekoru kırdı. Rekoru o kadar ilgi gördü ki; ondan sonra denemek isteyen kimse onun kadar başarılı olamadı. Kruger, bu kez kendi rekorunu kırmak için 14 Kasım 2019’da yeniden bir fıçıya girdi.

İhtiyaçlarını sepetle karşılıyor

Yerden 23 metre yüksekteki 500 litrelik fıçıya helikopterle yerleştirildi. Her şey yolunda giderse, yarın 67 gün 14 dakika rekorunu kıracak. Aylardır büyük ilgi gören Vernon’ı kasabalılar ve turistler yalnız bırakmıyor. Her ihtiyacı günlük olarak ‘sepet sarkıtma’ usulüyle sağlanıyor. Tuvalet ihtiyacını yine fıçıdaki bir boru düzeneği ile gideriyor. Kruger, bu süreçte en çok yıldırım çarpmasından korktuğunu, dünyadan uzaklaşmanın ruhsal olarak çok iyi geldiğini söyledi.

Diyojen neden fıçıda yaşıyordu?

MÖ 412 yılında Sinop’ta doğan Diyojen, para, statü, güç, aile, devlet, mülk gibi tüm sosyal değerleri reddedip doğaya dönmek için kendini bir fıçıya kapatmıştı.

Hayatı en basit şekilde yaşayarak kendi iradesine hükmetmek isteyen Diyojen, Makedonya Kralı Büyük İskender ile geçen şu meşhur diyaloğu ile de tarihe geçmişti:

- BÜYÜK İSKENDER: Dile benden ne dilersen.

- DİYOJEN: Gölge etme, başka ihsan istemem.





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