FIFA 22’nin sadece yeni nesil konsollara gelecek içerikleri duyuruldu

PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Stadia sürümlerinde kariyer modunda sezon ilerledikçe maç öncesinde yorumcuların siz ve takımınız hakkında konuştuğu özel maç öncesi anlar olacak. Ayrıca oyuncuların ısınma anlarını, soyunma odası kesitlerini, takımların sahayı incelemesini ve görevlilerin son dakika hazırlıklarını da sinematik olarak görebileceksiniz.

EA’in HyperMotion olarak adlandırdığı özellik de sadece yeni nesil konsollara özel olacak. HyperMotion teknolojisi, futbolcuların hareketlerinin yapay zekâ öğrenmesi ile birleşmesi sonucu daha gerçekçi maçların oynanmasını sağlıyor.

Yeni nesil konsollara sahip olan oyuncular, yeni ara sahneler ve özelliklerin dışında daha geniş özelleştirme seçeneklerine de sahip olacak. Takımınızın ev ve deplasman formalarını ve stadınızı özelleştirme gibi imkanlarınız olacak. Ayrıca dünyaca ünlü statları da dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

FIFA 22; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. FIFA 22'nin çıkış tarihi ise 1 Ekim 2021.