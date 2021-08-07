Bilim & Teknoloji FIFA 22’nin sadece yeni nesil konsollara gelecek içerikleri duyuruldu

FIFA 22’nin sadece yeni nesil konsollara gelecek içerikleri duyuruldu

Bilim & Teknoloji

FIFA 22’nin sadece yeni nesil konsollara gelecek içerikleri duyuruldu

Electonic Arts, FIFA 22’nin PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelmeyecek yeni nesil özelliklerini duyurdu. Bu özellikleri alamayacak oyuncular ise açıklamaya tepki gösterdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 12:16 Son Güncelleme:
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PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Stadia sürümlerinde kariyer modunda sezon ilerledikçe maç öncesinde yorumcuların siz ve takımınız hakkında konuştuğu özel maç öncesi anlar olacak. Ayrıca oyuncuların ısınma anlarını, soyunma odası kesitlerini, takımların sahayı incelemesini ve görevlilerin son dakika hazırlıklarını da sinematik olarak görebileceksiniz.

EA’in HyperMotion olarak adlandırdığı özellik de sadece yeni nesil konsollara özel olacak. HyperMotion teknolojisi, futbolcuların hareketlerinin yapay zekâ öğrenmesi ile birleşmesi sonucu daha gerçekçi maçların oynanmasını sağlıyor.

Yeni nesil konsollara sahip olan oyuncular, yeni ara sahneler ve özelliklerin dışında daha geniş özelleştirme seçeneklerine de sahip olacak. Takımınızın ev ve deplasman formalarını ve stadınızı özelleştirme gibi imkanlarınız olacak. Ayrıca dünyaca ünlü statları da dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

FIFA 22; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. FIFA 22'nin çıkış tarihi ise 1 Ekim 2021.

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