Siyaset Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' sözlerine AK Parti'den sert tepki

Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' sözlerine AK Parti'den sert tepki

Siyaset

Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' sözlerine AK Parti'den sert tepki

CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum." açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

31 Aralık 2020, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu." ifadelerini kullandı.

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Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

"2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, “Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum” demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu.

Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...

CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek "ideolojiktir" ve "militanca"dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.

Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.

Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor.

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