Fil avcılarını ihbar edenlere ödül var!

Kuala Lumpur merkezli Hayvanlar İçin Hareket Topluluğunun (AAT) sitesinde yer alan ilanda, ülke genelinde yasa dışı yollarla filleri avlama hazırlığında olanları ihbar edenlerin, geceliği 2 bin Malezya ringgiti olan (2 bin 832 Türk lirası) lüks otellerde 3 gün boyunca konaklamayla ödüllendirileceği bildirildi.

SOKAKLARA ASILDI

AAT’nin ilanı, fillerin yoğun olduğu Johor eyaletinde sokaklara da asıldı. Son yıllarda kaçak avlanma sonucu fil ölümlerinin artış gösterdiği Malezya’da en son geçen hafta Johor eyaletinde 3 filin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmişti. Fillerin ölümünün ardından eyalet yönetimi ve hayvanları koruma kuruluşları, kaçak avlanmaları durdurmak için harekete geçmişti.

AA