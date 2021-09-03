Diğer Sporlar Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Diğer Sporlar

Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali’nde Sırbistan’a 3 - 1 mağlup olarak final şansını yitirdi.

03 Eylül 2021, Cuma 22:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, Meliha)

SIRBİSTAN: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic, Silvija Popovic (L) (Lazovic, Caric, Mirkovic)

SETLER: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

SÜRE: 2 saat 6 dakika (42’ 34’ 28’ 22’)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan´a 3-1 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Filenin Sultanları bronz madalya maçında yarın TSİ 18.00´de İtalya-Hollanda maçının mağlubu ile karşılaşacak.

DHA

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uganda madalya alan sporculara maaş, ev ve araba verdi