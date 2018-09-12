Filipinler yılın en güçlü tayfununa hazırlanıyor
Filipinler, hafta sonu ülkenin kuzeyinde Cagayan bölgesini vurması beklenen yılın en güçlü tayfunu Mangkhut için hazırlık yapıyor
Hava tahmini uzmanları, Pasifik’te bin 190 kilometre açıkta, saatte 205 kilometre rüzgar hızıyla Filipinler’in kuzeyine ilerleyen Mangkhut Tayfunu’nun cumartesi günü Cagayan’ı vurmaya başlayabileceğini belirtiyor.
RÜZGAR HIZI 220 KİLOMETREYİ BULABİLİR
Mangkhut’un karaya inmeden önce rüzgar hızının, süper tayfun kategorisine yaklaşarak saatte 220 kilometreyi bulabileceği öngörülüyor.
Cagayan Valisi Manuel Mamba, yaklaşan tayfun nedeniyle yarın sahil kesimlerinde ve ada köylerinde tahliye işlemlerinin başlayacağını, okul ve iş yerlerinin kapatılacağını söyledi.
ÇİN'İN KUZEYİNE DOĞRU İLERLEYECEK
Tayfunun, pazar günü Filipinler’den ayrılarak Çin’in güneyine doğru ilerlemesi bekleniyor.
Filipinler’de 2013 yılında iç kesimlerde görülen Haiyan Tayfunu, 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.