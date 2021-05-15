Filistin’e destek veren siyasetçi partiden ihraç edildi

İsrail´in abluka altındaki Gazze´ye yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Avusturya Başbakanı Kurz´un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi´nde (ÖVP) Viyana Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit,İsrail´in abluka altındaki Gazze´ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin´e destek verdiği gerekçesiyle parti üyeliğine son verildi.

"FİLİSTİN BAYRAĞININ YANI SIRA ÖZGÜR FİLİSTİN"

Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuşan Resul Yiğit, son 4 yıl parti yönetiminde görev aldığını ifade ederek, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’ un Seçimi kazanabilmesi için gece gündüz yoğun mesai harcadım." dedi. İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından "Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin" ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, "Sabah 06’da kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. Avusturya’da fikirlerin ve düşüncelerin özgürce söylendiği ülke olarak biliyordum. Başbakan İsrail´e destek amaçlı İsrail Bayrağını Başbakanlık Binasına çektiğini açıkladı. Ben de buna karşılık düşüncemi paylaştım" dedi.

PARTİDEN ARADILAR ÜYELİĞİME SON VERDİLER

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan sonra partiden telefonla arayarak, üyeliğime son verildiği söylendi. Partideki merkez yönetimdeki partililer de ÖVP´ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu haksızlığı her platformda dile getireceğim" diye konuştu.

KURZ BAŞBAKANLIĞA İSRAİL BAYRAĞI ASTIRMIŞTI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için Başbakanlık binasına İsrail bayrağı astıklarını duyurmuştu. Kurz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail’e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail’in yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.

DHA