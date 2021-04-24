Şans Postası Filiz Özkol: 24-30 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Filiz Özkol: 24-30 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Şans Postası

Filiz Özkol: 24-30 Nisan haftası burçların şans ve para durumu

Posta Gazetesi yazarı astrolog Filiz Özkol, 24-30 Nisan haftası burçların şans ve para durumunu yazdı

24 Nisan 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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KOÇ: Bazı olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini alma konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.

BOĞA: İşinizde yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir hafta olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

İKİZLER: Karşılıklı fikir paslaşması içinde olacağınız bir gün ve konuyla ilgili isteklisiniz. Motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı size kendiliğinden gelecek. Küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

YENGEÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden karşınızdakileri kırıyorsunuz.

ASLAN: İş yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açıyor. Paylaşımda cimri davranıyor ve işinizi kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz.

BAŞAK: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Geriye dönüşleriniz zor olabilir. Bünyenizde sorun çıkabilir.

TERAZİ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

AKREP: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği sizi rahatlatacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

YAY: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü öne çıkarıp gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacaksınız. Yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalara da açıksınız.

KOVA: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

BALIK: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması aşkı gündeme getirebilir. Omurganızı korumalısınız.


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