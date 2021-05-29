KOÇ: Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Çevrenizdeki olumsuz olaylara karşı takınacağınız tavır, bir sonraki adım için gereken enerjiyi belirleyecek.

BOĞA: Zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünceleriniz yanlış anlaşılabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz.

İKİZLER: Hayallerinizin gerçekleşmesi için gökyüzü size güç veriyor. İlişkiler konusunda zorlanacaksınız. Yakın dostlarınızla bile fikirlerinizi paylaşmayacaksınız. Organizasyon yeteneğiniz güçleniyor. Sabırlı olmayı denemelisiniz.

YENGEÇ: Aktif halinde olacağınız bu dönemde hatalara açık olabilirsiniz. Aceleci tavırlarınızla şanssızlık yaşama olasılığınız epey yüksek. Hatalarınızı düşünürken kendinizi aşma konusunda çok şey öğrendiniz.

ASLAN: Sezgilerinizi güçlü ve tetikte tutarken, bilinçaltınıza sessiz bir bekleyiş hakim olacak. Fırtınalara gebe bir sessizlikten çok dinginliği yakalamaya çalışın. Tercihleriniz konusunda zorlanacaksınız. İş ve sosyal yaşamınızda şansınızın yanınızda olacağı bir hafta.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Risklere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz.

TERAZİ: Aktif ve hızlı düşünüyorsunuz. Hızlı hareket ederek iş yaşantınızda müthiş bir performans sergileyeceksiniz. Düzen ve sistem sizin için önemli olacak. Cazip ve çekicisiniz. İkili ilişkilerde kendinize güvenmelisiniz.

AKREP: Mücadele içinde olacaksınız. Karşınıza birçok rakip çıkacak. İç dünyanız çok karışık. Hayallerinize yaklaştığınız anda karşınıza engellerin çıkması canınızın sıkılmasına neden oluyor. Zor hedefleriniz var.

YAY: İlişkilerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle kendi sisteminizin üzerine çıkmak istemiyor ve titiz bir yaklaşımla ilişkilerinizi gözlemliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Fırsatlar kapınız çalıyor.

OĞLAK: Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

KOVA: Değişik fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayacaksınız. Dostluk duygularının sizi yönlendireceği bir hafta. Hiçbir şekilde ödün vermek istemiyor, gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.

BALIK: Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken açıklayamadığınız bir burukluk yaşıyorsunuz. Verdiğiniz sözleri yerine getirmeye çalışmanız gerginlik yaratabilir. Hatalarınız karşısında bocalayabilirsiniz, dikkatli olun.