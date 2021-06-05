Filiz Özkol: 5-11 Haziran haftası burçların şans ve para durumu

KOÇ: Siz her anlamda tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. İletişim gezegeni Merkür geri giderken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz ama bu bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bu hafta araştırmaya yönelik çalışmalı ve doğru yolu bulmalısınız

İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri güç. Bu hafta, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

ASLAN: Bu hafta, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.

TERAZİ: Bu hafta, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Özellikle kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilirsiniz. Birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Bu hafta sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevrenin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bu hafta yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.