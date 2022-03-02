Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününde ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı da tüm imkanlarıyla Rusya saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor.

PAZARLIĞA EL BOMBALARIYLA GELDİLER

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Rus heyetinin Konotop şehrinin teslimi için geldiği ve pazarlık sonrası el bombalarıyla şehri terk ettiği görülüyor. Görüntü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girerken Ukrayna halkı şehirden ayrılan Rus askerlere büyük tepki gösterdi.









6 GÜNDE 6 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna- Rusya savaşı hakkında yaşanan son gelişmeleri duyurdu. 7 günde 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıklayan Başkan Zelenski konu hakkında "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" ifadelerine yer verdi.

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