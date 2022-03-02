Film sahnesi değil gerçek! Müzakereci Rus askerleri tepkiyle karşılaşınca şehri el bombalarıyla terk ettiler
Rusya'nın saldırılarıyla sarsılan Ukrayna'da Konotop şehrinin teslim almak için pazarlık yapmaya gelen Rus askerleri, Ukraynalı vatandaşların tepkisiyle karşılaşınca ellerinde el bombasıyla şehirden ayrıldılar. Rus heyetin bu görüntüleri film sahnelerini artmadı.
02 Mart 2022, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününde ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı da tüm imkanlarıyla Rusya saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor.
PAZARLIĞA EL BOMBALARIYLA GELDİLER
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir Rus heyetinin Konotop şehrinin teslimi için geldiği ve pazarlık sonrası el bombalarıyla şehri terk ettiği görülüyor. Görüntü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girerken Ukrayna halkı şehirden ayrılan Rus askerlere büyük tepki gösterdi.
6 GÜNDE 6 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Ukrayna- Rusya savaşı hakkında yaşanan son gelişmeleri duyurdu. 7 günde 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü açıklayan Başkan Zelenski konu hakkında "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi ancak zafer Ukrayna'nın olacak" ifadelerine yer verdi.