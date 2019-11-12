Mahsun Kırmızıgül yazıp, yönettiği ‘Mucize 2 Aşk’ta 147 down sendromlu çocuğu oynattı.

Kırmızıgül “Çekimlerde ‘Ulusal Down Sendromu Derneği’ canla, başla yanımızda oldu. 23 ilden 147 down sendromlu çocuğumuz, projemizde rol üstlendi.

'Bir çikolatayı hak ettik, değil mi?'

Çocukların bir sahne sonunda ‘Bir çikolatayı hak ettik, değil mi?’ diye sormaları, sette kahkaha tufanına yol açtı” dedi. Filmin başrollerinde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Ali Sürmeli ve Meral Çetinkaya var.

Bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını anlatan ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Mucize 2 Aşk filmi 6 Aralık'ta vizyona girecek.

7500 yardımcı oyuncu

"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bir kısmı, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi.

60’lı yıllarda geçen filmde nostaljik kostümler ve klasik arabalar kullanıldı. Yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan film için 7000 kostüm hazırlandı, 4000 metre kare dekor yapıldı ve 7500 yardımcı oyuncu kullanıldı.





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